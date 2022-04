El Parlament va aprovar la proposta d’ERC, CUP i En Comú Podem de crear una comissió de recerca sobre abusos sexuals i pederàstia a l’Església catòlica, encara que PSC i JxCat van aconseguir introduir-hi una esmena per ampliar la recerca a altres àmbits, a més de l’eclesiàstic.

Aquesta comissió de recerca, que és la primera que es crea d’aquestes característiques en un Parlament de l’Estat espanyol, va tenir els vots favorables dels tres grups proponents: ERC, CUP i En Comú Podem, així com de PSC-Units, JxCat i Cs, mentre que Vox i PP hi van votar en contra. El diputat de PSC-Units Ramon Espadaler va expressar les seves reticències sobre el text, com a diputat democratacristià que és, i es va abstenir en la votació de la comissió, que finalment va ser aprovada amb 116 vots a favor, 13 en contra i 1 abstenció.

D’altra banda, Govern i estudiants van celebrar que el Parlament aprovés la ILP d’universitats i així blindar per llei la rebaixa de les matrícules. El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), un dels promotors de la ILP, va afirmar que l’aprovació significa una «passa endavant per garantir l’accés a la universitat a tots els estudiants» i una garantia que «els preus de l’educació no depenguin del color polític del govern». La consellera Gemma Geis va destacar que la rebaixa no tindrà un impacte en el pressupost de les universitats i que blindar els comptes dels centres era «summament important».