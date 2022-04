Lluny d’aplacar la ira dels seus aliats, Margarita Robles va tirar ahir més llenya al foc. A la sessió de control al Govern, la ministra de Defensa va sostenir l’argumentari dels últims dies sobre l’espionatge: el Govern actua dins de la legalitat i no hi ha proves en cas contrari. Almenys, fins a la seva última intervenció, en la qual, una mica accelerada, va justificar la recerca de dirigents i activistes de l’independentisme català en el procés, el 2017, i en les activitats del Tsunami Democràtic, el 2019. Les seves afirmacions van fer esclatar una profunda indignació en els seus socis d’Unides Podem i en els partits independentistes.

«Què ha de fer un estat quan algú vulnera la Constitució, quan algú declara la independència, quan algú talla les vies públiques, fa desordres públics, quan algú està tenint relacions amb dirigents polítics d’un país [Rússia] que està envaint Ucraïna?», van ser les paraules de la responsable de Defensa amb què va defensar el suposat seguiment a dirigents independentistes catalans i bascos. Ho va dir en el cara a cara amb la diputada de la CUP Mireia Vehí.

Fins a llavors, Robles havia tirat per terra les acusacions sobre un espionatge massiu als portaveus que l’havien interpel·lat: Míriam Nogueras (Junts), Inés Arrimadas (Cs) i Aitor Esteban (PNB). «No poden venir a fer manifestacions sense un suport probatori», els va dir a tots els portaveus independentistes que la van interpel·lar. I no es va cansar de reivindicar que el Govern, en tot moment, ha actuat «d’acord amb la més absoluta i estricta legalitat».

Robles va arribar al Congrés amb la intenció de calmar les aigües i va reivindicar la comissió de despeses reservades com l’únic fòrum on es poden donar explicacions, ja que les actuacions del CNI tenen caràcter reservat. «El que espero és que un cop es constitueixi aquesta comissió surti tot, puguin veure la documentació i, potser, molts dels que ara donen lliçons hauran de callar quan vegin les actuacions que han tingut. En aquesta comissió tot serà clar», va dir la ministra a Nogueras, donant a entendre que hi havia raons fonamentades per investigar l’independentisme. «Tant de bo constituïm la comissió aviat i puguem parlar de Pegasus sí o Pegasus no perquè jo li dic que molts es quedarien sorpresos», va insistir a Esteban.

El diputat basc va denunciar la «indefensió» del Congrés i la «democràcia espanyola». «La comissió no solucionarà res. Mai s’ha explicat un secret. Jo hi he estat. Al Regne Unit i als EUA ja estarien fent una comissió d’investigació, fent una sèrie d’interrogatoris. El que han de fer és desclassificar els documents ja i després deroguin la llei de secrets oficials», va instar Esteban a Robles. «Què se n’ha fet d’aquella jutge progressista que era vostè? Aquella jutge estaria absolutament preocupada pel que està passant i no es conformaria que ‘tenim les mans lligades i tot s’ha fet d’acord amb la llei i ja ho veurem en la comissió de secrets’», va continuar.

La ministra va respondre que a ella, «com a jutge progressista», l’escandalitza que els partits sobiranistes estiguin acusant l’Executiu sense «material probatori» i basant-se «en no sé quin informe i en quin mitjà de comunicació». «On són les proves?», li va inquirir.

A més, després de la sessió parlamentària, fonts del Ministeri de Defensa també van assegurar que «no només els governs compren Pegasus», una afirmació de l’empresa que el comercialitza de la qual no hi ha proves. En aquest context, aquestes fonts van insinuar que també altres cossos i forces de seguretat de l’Estat, en concret els Mossos, podrien haver-lo adquirit. L’excomissari José Manuel Villarejo va assegurar a la comissió d’investigació del cas Kitchen que la policia autonòmica catalana tenia aquest programa d’espionatge.

Per la seva banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va exigir la dimissió de la ministra de Defensa en considerar que està «incapacitada políticament per seguir» al càrrec i per gestionar «el pitjor escàndol d’espionatge de les últimes dècades».

A la sessió de control al president català al ple del Parlament, Aragonès va qualificar d’«insultants» les paraules de Robles al Congrés. I va afegir que les seves paraules són «extremadament greus» i «la incapaciten políticament per seguir en aquest càrrec i gestionar el pitjor escàndol d’espionatge de les últimes dècades», perquè donen «via lliure per espiar» l’independentisme, malgrat ser una opció democràtica «legítima» que «guanya eleccions».

I el Parlament va aprovar, amb 112 vots a favor ◘–de PSC-Units, ERC, JxCat, la CUP i En Comú Podem– i 17 en contra –de Vox, Ciutadans i el PPC, presentar una denúncia davant les autoritats judicials pels casos d’espionatge, una decisió adoptada en l’arrencada d’un ple amb brega entre la presidenta de la cambra catalana, Laura Borràs, i Ciutadans per lectura de la declaració de la Junta de Portaveus aprovada la setmana passada amb l’impuls d’ERC, JxCat, la CUP i els comuns, en la qual es condemna l’espionatge a més de 60 independentistes i exigeix al govern espanyol que ho investigui i «assumeixi les responsabilitats».