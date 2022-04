El secretari general de Nacions Unides, António Guterres, va reconèixer ahir, en el marc d’una visita a Ucraïna per reunir-se amb el seu president, Volodímir Zelenski, que el Consell de Seguretat de l’ONU «no va fer tot el que estava al seu abast» per evitar el conflicte. Tot i que el màxim representant de Nacions Unides va destacar la labor dels treballadors de l’ONU sobre el terreny, va constatar la falta de determinació del Consell de Seguretat és «una font de gran desil·lusió, frustració i ira».

Així, Guterres va mostrar la seva convicció sobre la necessitat que la guerra a Europa de l’Est arribi s’acabi i s’estableixi una pau d’acord amb la Carta de Nacions Unides i en correlació amb el dret internacional. «Molts líders han fet molts bons esforços per aturar la lluita, encara que aquests, fins ara, no han tingut èxit. Soc aquí per dir-li a vostè, senyor president i al poble d’Ucraïna: No ens rendirem», va afegir el secretari general.

Durant la seva visita a la capital ucraïnesa, Guterres va poder presenciar en primera persona «la pèrdua de vides sense sentit, la destrucció massiva i les violacions inacceptables dels Drets Humans i les lleis de la guerra».

D’altra banda, almenys dos míssils van caure ahir al carrer Tatarskaya de Kíiv, al districte de Shevchenkivskyi, un dels quals va impactar en un edifici residencial i va causar diversos ferits, segons van dir a Efe testimonis presencials. L’alcalde de la capital, Vitali Klitchkó, va confirmar que dos míssils havien caigut a Kíiv, durant la visita de Guterres.

L’altre projectil va impactar en una empresa anomenada Artem, a la qual sembla que anava dirigit l’atac perquè es tracta d’una fàbrica de míssils.