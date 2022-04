Després que el Departament d’Educació donés per trencades les negociacions per a desbloquejar el conflicte obert en l’àmbit educatiu, els sindicats han anunciat una resposta contundent quant a mobilitzacions. Els representants sindicals celebraran dilluns una reunió en què esperen concretar noves accions. Sobre la taula, diverses propostes. Una d’elles, una jornada de vaga a la setmana durant el mes de maig. És el que plantejarà Ustec. Una altra, proposta per Aspepc, vaga indefinida al juny amb l’objectiu d’alterar el normal desenvolupament del final de curs. Aquesta última, si tira endavant, seria a partir del 13 de juny, que impactaria de ple en els exàmens finals, les avaluacions i notes.

Els sindicats de docents ultimen els detalls de noves mobilitzacions, després de les 5 jornades de vaga del març, perquè el Departament d’Educació atengui les seves reivindicacions. Paral·lelament, tenen intenció de continuar boicotejant els actes públics en què participi el conseller Josep Gonzàlez-Cambray. Ja ho van fer dilluns, quan van irrompre en el paranimf de la Universitat de Barcelona i van sabotejar l’acte d’Educació. El boicot va molestar molt el Departament. Cambray els va retreure que boicotegin actes que «no són del conseller, sinó que són de la comunitat educativa» i els va acusar de protagonitzar «imatges violentes» i de «no representar els nostres mestres».