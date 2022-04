El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat per liquidada la condemna d’inhabilitació imposada el desembre de 2019 a l’expresident Quim Torra, que segueix pendent que es dicti sentència pel seu segon judici per negar-se a retirar llaços grocs de la Generalitat. La sala civil i penal de l’alt tribunal català acorda el llicenciament definitiu de Torra, després de comprovar que ha complert la pena d’any i mig d’inhabilitació per exercir càrrecs públics i que ha pagat els 30.000 euros de multa que se li van imposar per un delicte de desobediència. El TSJC ha constatat a més que els ingressos que ha percebut mentre ha estat inhabilitat són els corresponents a la seva pensió com a expresident de la Generalitat.