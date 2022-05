Citizen Lab, el laboratori de la Universitat de Toronto que va destapar el Catalangate, està investigant si 150 persones més van ser espiades amb el programa informàtic Pegasus, segons va avançar ahir El Confidencial. En concret, el diari digital apunta al fet que els 65 independentistes espiats inicialment estarien col·laborant amb l’entitat per aclarir si, a través de l’accés als seus dispositius, es va espiar també una part dels seus contactes. Entre els nous possibles afectats hi hauria periodistes de mitjans de comunicació catalans i estatals.

Aquesta segona fase de l’espionatge podria haver-se produït a través d’un accés a l’agenda de contactes una vegada que ja s’havia intervingut un telèfon, per la qual cosa, en alguns casos, podria haver afectat persones que no pertanyen a la política ni viuen a Catalunya. Segons fonts coneixedores de la recerca, citades per El Confidencial, l’espionatge també hauria afectat cooperadors i assessors polítics, periodistes i membres de la societat civil vinculats a Òmnium Cultural, l’ANC o els CDR.

Per a aquest contagi –el laboratori de Citizen Lab hauria localitzat fins a 200 missatges SMS amb aquesta finalitat– es van usar missatges de text que aparentaven ser notícies, actualitzacions de Twitter, notificacions de la Seguretat Social, avisos governamentals sobre la covid, o enviaments de paquets i targetes d’embarcament. A més, segons El Confidencial, Citizen Lab hauria augmentat la seva capacitat de rastreig als mòbils Android, perquè fins ara només es podia saber si un dispositiu de la marca Apple (un iPhone amb sistema iOS) havia estat infectat amb el «programari» espia.

D’altra banda, El Mundo va publicar ahir que Elies Campo, l’enginyer que ha liderat la recerca sobre l’espionatge a l’independentisme català, va viatjar diverses vegades a Brussel·les per presentar a l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont diversos projectes digitals.

Segons aquesta informació, basada en dades aportades per la Guàrdia Civil a les recerques obertes a l’Audiència Nacional i a un jutjat de Barcelona entorn dels moviments de l’independentisme després de l’1-O, Campo va presentar avanços sobre el projecte digital «amb el qual l’independentisme buscava disposar de control sobre votacions electròniques i la creació d’una moneda digital».

Així, «en la branca de la recerca sobre el moviment Tsunami Democràtic, la Guàrdia Civil va detectar ‘freqüents’ viatges a la capital europea dels informàtics encarregats de desenvolupar el projecte basat en la tecnologia blockchain». El motiu dels viatges era, segons fonts de la recerca, «presentar els avanços de l’anomenat projecte denominat Vocdoni de votació digital». Els primers desplaçaments detectats es van produir el 2019.

Elies Campo «és el responsable principal de l’informe de The Citizen Lab –dependent de la Universitat de Toronto– sobre el presumpte espionatge a líders independentistes a través del programa informàtic Pegasus», segons el diari esmentat. «Campo és investigador i investigat, ja que el seu nom és a la llista de 63 presumptes espiats de l’entorn independentista».

Una oportunitat per tornar

L’advocat i diputat de JxCat, Jaume Alonso Cuevillas, creu que l’expresident del Govern i eurodiputat Carles Puigdemont podria tornar a Espanya amb la comissió del Parlament Europeu que investiga el programa Pegasus.

«Si entra a territori espanyol com a membre de la delegació té tota la protecció d’aquesta condició», va expressar Cuevillas en una entrevista a L’hemicicle, de Catalunya Ràdio. D’altra banda, l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va avisar que l’eina d’espionatge Pegasus és «una amenaça profunda per a la democràcia europea» i demana a la Unió Europea que sigui «exigent».