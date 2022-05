«A les companyies del Bages ens han donat sempre molt suport»

L’actor manresà Jordi del Rio va oferir ahir al migdia amb la companyia que porta el seu nom l’espectacle Ludus a l’Anònima. Fa 30 anys que treballa d’actor. Va començar amb Teiatru i després ha estat a Chapertons, entre d’altres. Des de fa deu anys combina la feina a la Cia. Jordi del Rio amb Pallapupes, Pallassos d’Hospital.

Què va representar per a artistes com vostè tenir Imagina’t, anomenat abans Rialles?

Teníem molt vincle amb Rialles i després amb la Xarxa. Tots els espectacles de Teiatru els hi vam fer i, posteriorment, els dels Chapertons i els meus. No s’entén el teixit cultural i, sobretot, les arts escèniques per al públic familiar sense la seva tasca. Han fet una feina brutal culturalment parlant per Manresa i comarca.

És un cicle amb el qual poden comptar els artistes.

Sí, una cosa que tenen que altres programacions no tenen és això del Km 0, que a les companyies del Bages, que són moltes i bones, ens han donat sempre molt suport a l’hora de presentar i fer els nostres espectacles aquí.

Què troba a faltar en el món de l’espectacle familiar?

Hi ha una tendència que és que els nens, a partir dels 5 o 6 anys, ja sembla que no han d’anar al teatre i els que fem espectacles per a tots els públics ho trobem a faltar.