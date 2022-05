Urbici Selga és de Manresa i té 36 anys. Té dos fills de 6 i 3 anys.

Ahir els va portar a la festa dels 45 d’Imagina’t a l’Anònima, on només arribar van intentar fer equilibris amb els plats xinesos. També van pintar i retallar unes viseres per al sol, van escoltar contes i la batucada. Quan ell era petit també havia estat espectador de la programació infantil.

Quin record en té dels espectacles als quals havia anat de petit? Devia ser a la Sala Ciutat...

Sí, i en deien Rialles, oi?

Sí.

En tinc un bon record, tot i que no sabria concretar cap espectacle, però, en general, en tinc un bon record d’anar-hi de bastant petit, per tant, em queda lluny. Eren espectacles de teatre, titelles...

I de gran hi ha anat algun cop amb la canalla?

Hi hem anat mes d’un cop, als espectacles d’Imagina’t a la Plana de l’Om, i ens agraden.

Per als pares, què representa poder tenir una programació d’espectacles familiars estable?

És fantàstic. Com a pares i no només a com a pares, tenir una oferta cultural per a infants i per a tots és fantàstic, i si no ho tinguéssim, ho trobaríem a faltar molt.

Lamenta que no n’hi hagi més?

Ara mateix, no, perquè no hi aniríem més sovint del que hi anem, però mal no en faria.