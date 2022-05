CCOO i UGT de Catalunya van exigir ahir a la patronal pujades salarials perquè els treballadors puguin fer front a la important pujada de preus i han advertit que, en cas de no ser així, hi haurà mobilitzacions i augmentarà la conflictivitat laboral a Catalunya.

Els sindicats van tornar a sortir ahir al carrer aquest Primer de Maig que es va celebrar sense restriccions ni mascaretes, després de dos anys de pandèmia, en una jornada assolellada i sense incidents. La manifestació convocada per CCOO i UGT va recórrer la Via Laietana de Barcelona i va reunir unes 8.000 persones, segons els sindicats, i 2.200 segons la Guàrdia Urbana, lluny encara de les xifres prepandèmia.

Els secretaris generals de CCOO i UGT de Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros, respectivament, han exigit a la patronal que la negociació col·lectiva doni resposta al «major problema» que tenim, l’alça dels preus «que han provocat les empreses energètiques i els seus oligopolis». Pacheco ha afirmat que els sindicats no signaran cap conveni col·lectiu que no inclogui clàusules de revisió salarial, en un una comunitat on el 27% de la ciutadania està vora de la pobresa. Ha demanat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que «deixi de mirar-se el melic i miri a la gent», i que impulsi la construcció d’un pacte nacional per donar-li «dignitat» al sistema de cures i a la gent gran, alhora que ha reclamat a un Govern «superb» que acabi de donar solucions a les retallades en educació i sanitat.

Pel que fa a arreu d’Espanya hi va haver més de 70 manifestacions en tot el país, sota el lema «1r Maig. La Solució: Apujar salaris, contenir preus, més igualtat». «Sense la possibilitat de revisar els salaris, amb els preus no hi haurà convenis col·lectius. Cal traslladar la clàusula de revisió salarial», ha demanat a la CEOE el líder d’UGT, Pepe Álvarez, qui també ha demandat al Govern «controlar els preus».Álvarez va instar la patronal a desbloquejar l’acord de negociació col·lectiva: «Sense ell, la conflictivitat està servida», va deixar clar en la seva intervenció al final de la manifestació de Madrid, que enguany va variar el seu recorregut per a acabar a plaça Espanya en comptes de la Puerta del Sol, que està en obres.

També va reclamar l’obertura de la negociació que de lloc a l’Estatut del Treball del segle XXI, per a revisar les indemnitzacions i les causes perquè «no siguin infinites». «La CEOE s’està negant a ser corresponsable després d’apropiar-se de 40.000 milions d’ajudes dels ERTO», va criticar el líder de CCOO, Unai Sord, qui va insistir que les alces salarials han d’anar acompanyades de clàusules que protegeixin el poder adquisitiu dels treballadors, un punt que rebutja la patronal.