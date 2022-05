La ciutat de Zaporíjia seguia esperant ahir al vespre els primers evacuats de l’acereria d’Azovstal, d’on van sortir ahir mateix, encara que algunes fonts de l’operació asseguren que el viatge es podria retardar fins avui.

Si bé els combois de Nacions Unides i la Creu Roja van arribar dissabte a l’acereria, al migdia encara no havia començat un viatge que en condicions normals es fa en tres hores però que enmig d’una guerra és ple de dificultats.

Al centre de recepció de refugiats de Zaporíjia no van arribar ahir els procedents de l’acereria, però sí centenars de persones que fugien de la zona del Donbass, fins i tot alguns de Mariúpol, que van fer el trajecte en més de tretze hores.

El cap militar de la Guàrdia Militar Ucraïnesa va aclarir que, segons les seves estimacions, encara queden uns quants centenars de civils als búnquers d’Azovstal, incloent-hi 20 nens. A més, va dir que també hi ha uns 500 ferits que esperen que puguin sortir de l’acereria. Nacions Unides va assegurar que primer serien evacuats les dones, els nens i els ancians, una decisió que va lamentar el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, qui aspira al fet que les evacuacions de les ciutats assetjades per Rússia que es fan amb ajuda de l’ONU també incloguin soldades i a ferits. Però va dir que el més urgent és l’evacuació de l’acereria d’Azovstal, on encara hi ha molts civils. «Les persones tenen por de sortir perquè els maten. Ara estem parlant d’obrir aquest corredor, però actualment tot depèn de la part russa», va afegir el president. Ara mateix tècnics municipals, metges i organitzacions humanitàries estan coordinats per rebre al comboi dels primers evacuats a Zaporíjia.

Mentrestant, les forces russes prossegueixen la seva ofensiva en el sud d’Ucraïna, on intenten avançar en direcció del Buh Meridional, el segon riu més important del país que desemboca al mar Negre, amb l’objectiu d’arribar fins a la frontera administrativa de la regió de Kherson i ocupar-la íntegrament. Així es recull en l’últim comunicat de l’Alt Comandament Militar d’Ucraïna, que afegeix que els ocupants mantenen els seus atacs amb artilleria en l’àrea de la ciutat de Nikoláiv.

També l’últim balanç del Comando Operatiu Sud de l’Exèrcit ucraïnès, divulgat per l’agència local Ukrinform, coincidia en les pèrdues en les forces russes i afegeia que a Kherson els efectius russos continuen treballant per desconnectar la regió del sistema bancari d’Ucraïna.

Segons l’anàlisi del conflicte de l’estatunidenc Institut per a l’Estudi de la Guerra (ISW), la intel·ligència de defensa britànica va informar que el ruble s’utilitzarà a Kherson a partir d’aquest mes com a part d’un esquema de transició monetària de 4 mesos promulgat per l’administració d’ocupació.

A més, el comandant en cap de les forces armades d’Ucraïna, Valerii Zaluzhny, va anunciar que dos patrullers russos que navegaven pel mar Negre van ser destruïdes per foc efectuat presumptament des d’avions ucraïnesos no tripulats.

Per part russa, fonts militars van informar que van derrocar un caça ucraïnès MiG-29 a prop de Sloviansk, a l’est d’Ucraïna, i el portaveu del Ministeri de Defensa, Ígor Konashénkov, va precisar que també havien estat abatuts deu drons ucraïnesos.

Tall «total» del gas rus?

L’eurocomissària d’Energia, Kadri Simson, va demanar ahir als estats membres preparar-se per a un tall «total» del subministrament del gas rus, malgrat apuntar que no veu un «risc immediat».

Després de la reunió extraordinària dels ministres d’Energia, Simson va dir que el tancament «injustificat» de l’aixeta de gas rus a Polònia i Bulgària marca un «punt d’inflexió» i va alertar que «qualsevol país pot ser el pròxim». La trobada també es va fer en plena discussió sobre si incloure la prohibició d’importar petroli rus en el sisè paquet de sancions. Els 27 busquen superar les divisions per tirar endavant una mesura que ara té el suport d’Alemanya, però que segueix xocant amb l’oposició d’Hongria.

A més, l’eurocomissària va insistir que pagar el gas rus amb rubles, com exigeix el Kremlin, suposa violar les sancions europees.