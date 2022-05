El Govern posa avui la «primera pedra» de l’Estatut dels municipis rurals, una norma reivindicada per més de mig miler d’ajuntaments de menys de 2.000 habitants que obligarà a tenir en compte les seves especificitats en qualsevol norma i servirà per lluitar contra la despoblació. La memòria preliminar de l’avantprojecte rebrà l’aval del Consell Executiu a proposta de la conselleria de Presidència. «L’accés en condicions d’igualtat de la població del medi rural a béns i serveis és un dret i una condició bàsica i necessària per afrontar el desafiament demogràfic», diu el text. Segons la Generalitat, el 62,6 % dels 947 municipis catalans tenen menys de 2.000 veïns, i dins d’aquest grup el 35 % no supera els 500. La major part formen part de la plataforma Eines de Repoblament Rural, que va néixer l’estiu passat fruit del malestar de diversos alcaldes per la falta d’atenció que el Govern havia prestat fins llavors a les urgències de la Catalunya buidada.