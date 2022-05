Els sindicats educatius anunciaran aquesta mateixa setmana noves jornades de vaga i no descarten l’aturada indefinida si el departament no es mou. En declaracions a TV3, Xavier Massó, del sindicat Professors de Secundària aspepc·sps, va explicar que una vaga indefinida a partir del 13 de juny és una hipòtesi de treball que s’està considerant, però va afegir que «no hi ha res definitiu».

«Esperem que no faci falta», va afegir. Fonts sindicals van explicar a l’ACN que dijous o divendres s’anunciaran els nous dies de vaga, però d’entrada no es plantejarà aquesta aturada indefinida. Ara bé, no es descartarà la mesura si no es veuen avenços per part d’Educació.

Massó va explicar que entre tots els sindicats estan parlant i pensant quines són les mobilitzacions «més efectives» que poden portar a terme, i una de les quals és la vaga indefinida, «però encara no està decidit». El portaveu dels professors de secundària va recriminar «l’immobilisme constant» del conseller d’Educació i la seva manca de «tarannà negociador».

Per la seva banda, la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, Dolors Collell, va replicar que el Govern no pot acceptar que sigui «un problema personal» i que només es pugui solucionar el conflicte amb la dimissió de Josep Gonzàlez-Cambray. «De la mateixa manera que jo legitimo els sindicats, també cal que l’altra part entengui que hi ha un govern elegit democràticament», va argumentar Collell també a TV3, on va remarcar que les polítiques educatives que desplega el departament són «compartides» pel conjunt de l’executiu.

També va denunciar que només el departament s’ha mogut i ha fet diverses propostes d’acostament. «L’altra part també s’ha de moure i aquest moviment no s’està produint», va insistir, alhora que va criticar que els sindicats no es presentin a les reunions de la mesa sectorial.

Collell va recordar que després de la pandèmia hi ha molts col·lectius que necessiten recursos del Govern, i va avisar que els sindicats no poden pretendre que tot sigui «de cop i al mateix temps». És per això que es va plantejar una proposta calendaritzada de millores fins a final de legislatura, que, segons va dir, no ha obtingut resposta.