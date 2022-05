ERC, JxCat, la CUP i els comuns van registrar ahir la sol·licitud per crear una comissió d’investigació al Parlament sobre l’espionatge a polítics amb programa Pegasus. Aquesta comissió té per objectiu «conèixer els detalls de les intromissions dutes a terme sobre els representants polítics i la societat civil a través de Pegasus» i exigir «en cas que se’n derivin, les responsabilitats polítiques, penals o civils pertinents», van informar els quatre partits en un comunicat.

Els grups van moure fitxa per registrar la comissió després que la Junta de Portaveus del Congrés rebutgés, amb els vots del PSOE, PP, Vox i Ciutadans, crear-ne una al Congrés. La comissió que s’impulsarà al Parlament també vol esbrinar «de quina tutela judicial, si és que ha existit, s’ha servit l’operació d’espionatge per part de la Sala Tercera del Tribunal Suprem», així com els processos de contractació per adquirir el programari Pegasus i quines institucions en disposen. A més, la comissió també vol aclarir quines estructures orgàniques «han participat en el monitoratge» dels afectats, així com «els comandaments que han pres les decisions i la seva motivació». En la seva exposició de motius, el text apunta que el Parlament «no pot quedar impassible davant aquests fets que han tingut un fort impacte en l’opinió pública» i que ha de vetllar «per la protecció» dels polítics espiats i pels ciutadans als quals s’ha infectat el telèfon «de forma indirecta».