Els independentistes i nacionalistes catalans i bascos així com el PP, Cs i Vox s’han alineat al Congrés per donar suport a la sol·licitud de compareixença del president del Govern, Pedro Sánchez, al ple de la Cambra amb la finalitat de donar compte del cas d’espionatge polític a través del sistema Pegasus.

La Junta de Portaveus del Congrés dels Diputats va aprovar per majoria i amb els vots favorables d’ERC, EH Bildu, PNB, JxCAT, PDeCAT, la Cup, BNG, Compromís i Més País, així com del PP, Cs i Vox, que el president de l’Executiu acudeixi al Congrés, que encara no té cap data concreta, malgrat que el PSOE i Unides Podem hi van votar en contra.

El portaveu del PSOE, Héctor Gómez, va assenyalar en roda de premsa al Congrés que el seu posicionament era que es fessin altres passos abans que comparegués Sánchez, un dels polítics espiats juntament amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, segons va revelar dilluns el Govern.

Una explicació que va compartir el portaveu d’Unides Podem, Pablo Echenique, que també considera que no és el moment de «sustentar» la compareixença de Sánchez, en línia amb els acords sl Govern de coalició amb els socialistes. També va esmentar que Robles compareix avui a la comissió de Defensa, per una altra qüestió diferent de l’espionatge però en què, segons el portaveu socialista, també podrà respondre les preguntes que elevin sobre aquest tema els grups.

En canvi, la portaveu del PP en el Congrés, Cuca Gamarra, va reclamar que totes dues compareixences se celebrin de manera immediata i de manera monogràfica, sense barrejar aquestes explicacions amb altres qüestions per a no dificultar el control parlamentari.

D’altra banda, preguntat si la legislatura corre perill per aquest cas, com va advertir ERC, el portaveu socialista va dir que la voluntat del PSOE és esgotar-la i que continuaran dialogant amb els grups per continuar aprovant l’agenda legislativa.