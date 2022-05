Les tropes russes van atacar ahir amb aviació i artilleria l’acereria Azovstal, a la ciutat portuària de Mariúpol, la conquesta de la qual sembla ser el gran objectiu de Moscou a Ucraïna de cara a la celebració a Rússia del Dia de la Victòria sobre l’Alemanya nazi el pròxim dia 9.

«Durant tota la nit ens van bombardejar des de l’aire, van morir dos civils, dones, i ara s’està produint l’assalt a Azovstal», va afirmar a mitja tarda el subcomandant del Regiment Azov, Svyatoslav Palamar (»Kalina») en declaracions al diari «Ukrainska Pravda».

La planta siderúrgica, envoltada des de diverses setmanes per la forces de l’exèrcit rus i les milícies de l’autoproclamada república popula de Donetsk, s’ha convertit en un focus de resistència numantina, que va portar en el seu moment al president rus, Vladímir Putin, a desistir del seu assalt per evitar baixes pròpies. Però, segons sembla, davant la falta d’avanços en alguns sectors del fronts i replegaments en uns altres, el comandament rus aposta per la captura d’Azovstal com el principal trofeu a exhibir en la celebració del Dia de la Victòria.

Segons el Ministeri de Defensa de Rússia, les tropes van haver d’entrar en acció pel fet que els efectius ucraïnesos van aprofitar la treva per a l’evacuació de civils per a ocupar posicions de combat. L’ONU, per la seva banda, va confirmar ahir que només 101 persones, inclosos nens i ancians, han pogut ser evacuades de Azovstal, a més de 58 civils que es trobaven en el districte de Manhush, als afores de Mariúpol, la majoria dels quals han arribat a zona segura en Zaporiyia.

Mentrestant, les autoritats ucraïneses es mostren cada vegada més confiades que amb l’ajuda militar occidental, en particular amb l’armament pesant que ha començat a rebre l’Exèrcit ucraïnès, aconseguirà fer un tomb a la guerra. «Això es notarà en les pròximes setmanes, quan comencem a utilitzar els obusos que ens està subministrant els Estats Units, que són més precisos i tenen major abast que els antiquats que empra l’Exèrcit rus», va dir l’assessor militar del president.