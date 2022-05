El Departament de Salut ha comptabilitzat fins ara 27.168 víctimes mortals a causa de l’epidèmia a Catalunya, de les quals 23 des de divendres passat.

Entre el 23 i el 29 d’abril es van declarar 46 morts mentre que la setmana anterior van ser 49.

El darrer recompte fet públic mostra que hi ha onze ingressats més per covid-19 (951) i 2 crítics més a les unitats de cures intensives (33) respecte a l’últim balanç de divendres. S’han registrat 7.251 nous casos i el global arriba a 2.558.438 des de l’inici de la pandèmia, dels quals 2.473.108 confirmats per PCR o test d’antígens.

Entre les persones que viuen en residències, s’han comptabilitzat 59.201 casos confirmats per PCR o test d’antígens des de l’inici de la pandèmia, 436 més.

Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 62.698. En total, han mort des de l’inici de la pandèmia 9.933 persones.

La velocitat de transmissió del virus va baixar d’1,39 a 1,18, mentre que el risc de rebrot ho va fer en 13 punts, fins a 313.

El 15,53% de les proves han donat positiu l’última setmana. La incidència acumulada a 14 dies va pujar de 253 a 290 i la de 7 dies ho va fer fer de 149,10 a 154,39.

Salut comunica ara les dades dos cops per setmana, els dimarts i els divendres, i concentra les proves diagnòstiques que es porten a terme en les persones més vulnerables o els pacients greus.