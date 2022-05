La Fiscalia de Catalunya ha arxivat la denúncia que Cs va presentar contra el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, per incomplir la sentència que obliga a impartir un 25% de classes en castellà i manté que són els directors dels centres els responsables d’implantar-la.

Al decret d’arxiu, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, recorda que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el castellà a les aules està en procés d’execució, per això troba «prematur» pronunciar-se sobre si ha existit «incompliment o desatenció» per part del Departament d’Educació. A més, segons la Fiscalia, «almenys fins avui» sembla que les autoritats del departament han complert les sentències en matèria lingüística a les aules. La Fiscalia considera que la denúncia de Cs «té un contingut de naturalesa més política que jurídica», perquè atribueix responsabilitats a Cambray i a «una sèrie d’autoritats i funcionaris de diversa condició», i no es concreta la possible conducta delictiva en cadascun.