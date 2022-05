El titular del Jutjat d’instrucció número 2 de Valls va deixar en llibertat amb càrrecs el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Valls, Marc Ayala, acusat d’un delicte d’abús sexual a menor de 16 anys, segons fonts judicials. Els Mossos d’Esquadra van detenir dimarts el regidor, que va passar la nit als calabossos de la comissaria i es va acollir al dret a no declarar davant el jutge de guàrdia, que el va deixar en llibertat amb el càrrec d’abús a menor de 16 anys. Els fets es remunten al 2015, quan el detingut tenia 27 anys i no era regidor –va entrar aquell any a les llistes de Junts x Valls– i, presumptament, va mantenir relacions amb un noi de 13 anys. Segons el diari Ara, també hauria abusat d’un altre menor, de 14 anys, a qui va conèixer al Pessebre Vivent de Valls i a qui va comminar a «no dir res», segons declaracions de la víctima.