El jutge de Barcelona que investiga el cas Pegasus ha demanat al conseller i expresident del Parlament, Roger Torrent, i a l’exdiputat i regidor d’ERC, Ernest Maragall, que entreguin els seus mòbils per analitzar-los, segons va avançar El País i va confirmar l’ACN. Així, accepta la petició que va fer el ministeri fiscal a l’octubre del 2020, fa més d’un any i mig. El jutjat d’Instrucció número 32 de Barcelona va admetre a tràmit la querella presentada per Torrent i Maragall per haver estat espiats per Pegasus.