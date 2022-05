Tots els sindicats de l’educació de Catalunya han acordat convocar noves jornades de vaga abans d’acabar aquest curs per protestar per les polítiques del Departament d’Educació, que obliga els professors a avançar el començament del proper curs i que no ha acceptat rebaixar les hores lectives a secundària i primària ja l’any que ve.

Fonts sindicals van explicar a Efe que les jornades de vaga, que tenen previst anunciar avui, són «pressionar» el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, que, segons els sindicats, s’ha mostrat inflexible en les negociacions, mentre que aquest acusa les centrals sindicals de no voler negociar. «El conseller ha intentat generar divisió amb propostes a una part del col·lectiu oferint una rebaixa d’una hora en primària però no en secundària. Si hagués volgut un acord real, hauria presentat l’oferta als dos col·lectius», va assenyalar a Efe un portaveu sindical. Els sindicats de docents van convocar per aui al matí una roda de premsa davant la seu del Departament de Treball per anunciar les noves mobilitzacions que convocaran abans que s’acabi aquest curs un cop trencades les negociacions amb el Departament d’Educació.