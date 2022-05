Les tropes russes van entrar ahir en terreny de l’acereria d’Azovstal, a l’assetjada ciutat de Mariúpol, segons el parlamentari i negociador per part ucraïnesa amb Rússia David Arahamiya, en declaracions recollides pel portal Ukrinform.

«Les tropes ja són en terreny de l’empresa», va afirmar el cap de la delegació negociadora ucraïnesa, segons el qual les autoritats del país segueixen en contacte amb les tropes que resisteixen a l’acereria.

Poc abans, l’alcalde de Mariúpol, Vadym Boychenko, havia afirmat des de la televisió ucraïnesa que s’havia perdut el contacte amb els resistents.

L’Estat Major ucraïnès, per part seva, havia assegurat que les tropes russes havien iniciat una nova ofensiva, amb suport aeri, ahir, per tractar d’agafar el control de l’acereria. «Continuen els bloquejos i els intents per derrotar les nostres unitats del complex d’Azovstal. En algunes zones, els atacs tenen el suport aeri amb l’objectiu d’agafar el control de la planta. Sense èxit», va afirmar l’Estat Major en un comunicat.

Fonts de l’alcaldia de Mariúpol van advertir així mateix d’aquests nous atacs, alhora que recordaven que a la planta d’Azovstal hi segueixen refugiats centenars de civils, entre ells 30 nens, que esperen ser rescatats. Les autoritats ucraïneses van tractar d’establir ahir quatre punts de recollida de ciutadans a Mariúpol, encara que van advertir que la situació de seguretat és «molt díficil», en paraules de la vice primera ministra, Iryna Vereshchuk.

Segons Kíiv, entre les ruïnes de l’assetjada ciutat portuària hi ha més de 10.000 habitants sense aigua, ni electricitat ni productes bàsics.

Incerta operació d’evacuació

«L’operació humanitària de Mariúpol continua», va assegurar la vice primera ministra ucraïnesa al seu compte de Telegram, en assegurar que l’evacuació es farà «si la situació de seguretat ho permet».

Vereshchuk va esmentar quatre punts de reunió d’evacuats a Mariúpol, Berdiansk, Tokmak i Vassílivka, des d’on els civils es traslladarien a la zona de Zaporíjia, al nord de Mariúpol i controlada pels ucraïnesos.

I encara que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, va negar que Rússia pretengui prendre la planta per assalt i va assenyalar que les tropes russes que han bloquejat la metal·lúrgica intervenen únicament per «reprimir» els intents dels combatents ucraïnesos d’ocupar «posicions de combat», això no alleuja la situació dels civils atrapats.