La Comissió Europea (CE) va proposar ahir la fi de les importacions de petroli rus, en un nou paquet de sancions al règim de Vladímir Putin. Segons va detallar la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, l’embargament es farà de forma «gradual», amb l’objectiu d’eliminar la dependència del petroli rus a finals d’aquest 2022. A banda d’aquesta mesura, les sancions de l’organisme comunitari també inclouen l’exclusió del principal banc rus –Sberbank– del sistema Swift, la prohibició de tres emissores públiques russes i l’elaboració d’una llista dels militars que han comandat els atacs a ciutats com Butxa o Mariúpol. A més, la CE va anunciar que deixarà de proporcionar serveis d’assessoria al Kremlin.

«No serà fàcil, perquè alguns estats membres encara tenen una dependència molt forta del petroli rus; simplement ho hem de fer», va subratllar Von del Leyen, en la seva intervenció a la sessió plenària del Parlament Europeu per debatre les conseqüències de la guerra de Rússia a la Unió Europea. La presidenta de la CE va especificar que el veto a les importacions serà «complet» –es prohibirà tot el petroli cru o refinat que arribi tant per via marítima com per oleoducte– i va assegurar que l’embargament es farà d’una forma «ordenada» per no alterar el mercat mundial.

Pel que fa a l’exclusió de l’entitat Sberbank del sistema Swift, Von der Leyen va indicar que l’objectiu és aïllar Rússia del sistema financer global. «Estem privant la possibilitat que l’economia russa es modernitzi», va concretar, i va insistir que Putin ha de pagar un preu «molt alt» per les seves decisions.

Encara sobre les sancions, la presidenta de la CE també va argumentar la prohibició de tres emissores públiques russes, ja que va assegurar que difonen missatges falsos de propaganda. «No permetrem que continuïn mentint», va dir Von der Leyen.

El nou paquet de sancions a Rússia –el sisè des que va esclatar la guerra d’Ucraïna– arriba després que Gazprom suspengués els enviaments de gas a Bulgària i Polònia, que es van negar a pagar les factures en rubles. Així, la CE va advertir que al llarg d’aquesta setmana l’empresa «no és un subministrador fiable» i demana als estats membres que incrementin les reserves energètiques els pròxims mesos per fer front a l’hivern vinent.