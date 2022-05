Uns quinze eurodiputats espanyols van intervenir al debat a l’Eurocambra sobre l’espionatge amb Pegasus. Al debat, en què aproximadament un de cada quatre participants van ser diputats espanyols, van xocar les acusacions dels diputats d’ERC, JxCat i Bildu amb les crítiques de PP, Ciutadans i Vox per portar-ho a l’Eurocambra sense proves, o el reclam socialista que no s’usi l’hemicicle per tractar debats nacionals. El comissari de Pressupostos, Johannes Hahn, en representació de l’Executiu comunitari, va insistir que «la Comissió Europea no és el millor lloc per investigar casos individuals» perquè correspon a «les autoritats examinar minuciosament» què ha passat i «restablir la confiança dels ciutadans».