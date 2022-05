Nelson David M.B., de 25 anys i de nacionalitat colombiana que estava sent buscat per les diferents policies com a suposat autor dels homicidis de dos homes homosexuals a Bilbao entre el setembre i l’octubre del 2021, amb els quals hauria contactat a través d’una aplicació de contactes, i del qual s’investiga la implicació en dos casos similars més, va ser detingut ahir per l’Ertzaintza després de presentar-se en una comissaria de la Policia basca.

Segons va informar el Departament basc de Seguretat, el sospitós es va presentar voluntàriament en dependències de l’Ertzaintza en veure el seu rostre als mitjans de comunicació com el presumpte homicida, i amb la intenció de «col·laborar» en el cas. L’Ertzaintza va procedir a la detenció de l’home per aclarir el que ha passat i avançar en la investigació dels homicidis. Es manté el secret de les actuacions per ordre del jutge que instrueix el cas. Segons fonts coneixedores de les investigacions, la recerca d’aquests suposats quatre homicidis l’ha dut a terme l’Ertzaintza i fa ja setmanes que l’autoritat judicial va emetre una ordre de detenció del presumpte autor dels fets. Els difunts utilitzaven una xarxa de contactes, en la qual va poder captar-los el suposat homicida, que quedava amb les víctimes a casa seva i, mitjançant l’administració d’alguna substància estupefaent, obtenia les claus de les seves targetes i altres dades bancàries. Després treia diners dels seus comptes en caixers automàtics i feia transferències al seu nom. El sospitós dels assassinats va ser detingut per l’Ertzaintza per estafa el 2019 a Biscaia. Segons fonts de la investigació, Nelson David M.B. té un assenyalament actiu i una ordre de detenció del Jutjat d’Instrucció número 6 de Bilbao.