«Ucraïna necessita més de 12.000 tones d’ajuda humanitària cada dia. De moment, els esforços internacionals aporten només 3.000 tones, menys d’un 25% de les necessitats ucraïneses. Es necessiten més fons per a aliments, medicines, productes d’higiene i altres equipaments amb urgència i espero que la conferència ens ajudi a mobilitzar-los», assenyalava esperançat el primer ministre de Polònia, Mateusz Morawieki, al començament de la Conferència Internacional de donants per a Ucraïna organitzada juntament amb Suècia. El resultat, es va felicitar la primera ministra de Suècia, Magdalena Andersson, ha superat totes les «expectatives» amb una recaptació de més de 6.000 milions d’euros.

«Mentre Rússia porta mort, els països del món lliure porten ajuda», va reivindicar satisfet Morawiecki al final d’una trobada en la qual van participar caps de govern com la finlandesa Sanna Marin, el president del Consell Europeu, Charles Michel, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, així com representants de Nacions Unides.

Tots ells van tancar files amb el primer ministre ucraïnès, Denis Schmyhal, present a la cita, i amb el president Volodímir Zelenski, que hi va participar per videoconferència.

Des que Rússia va llançar la guerra el passat 24 de febrer, Ucraïna ha rebut més de 12.000 milions de dòlars en assistència financera dels seus socis internacionals per a la compra d’armes i ajuda humanitària, 4.000 milions mobilitzats per la Unió Europea en forma d’assistència econòmica i financera als quals se sumen 3.500 milions per fer costat als Estats membres que acullen refugiats ucraïnesos i 1.800 milions més per pal·liar les necessitats dels desplaçats interns.

«No és una assegurança suficient i per això comprometem 200 milions més per (ajudar) les persones desplaçades internament», va anunciar ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en el marc de la conferència que ha portat a obrir de nou la cartera per continuar finançant Ucraïna. França, per exemple, augmentarà la seva aportació a l’ajuda humanitària a Ucraïna en més de 280 milions euros, Polònia aportarà 100 milions més, Finlàndia altres 70 milions mentre que Suècia hi posarà 23 milions.