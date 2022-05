El nombre de morts atribuïdes directament o indirecta a la pandèmia de covid-19 van ser subestimades, va confirmar l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que ahir va estimar que el total de decessos en realitat s’eleva a 14,9 milions, pels 6,2 milions notificats oficialment. Els experts de l’OMS calculen que 14,9 milions de morts poden associar-se a la pandèmia, que representa el punt mitjà entre un mínim de 13,3 milions i un màxim de 16,6 milions de defuncions comptades de l’1 de gener del 2020 al 31 de desembre de 2021.

El total inclou els 6,2 milions de decessos per covid notificats oficialment a l’OMS pels seus 194 països membres. La resta correspon a morts per covid però que no van ser notificades com a tals, així com les causades per altres malalties que no van poder ser ateses per la sobrecàrrega dels sistemes sanitaris en l’etapa aguda de l’epidèmia. L’organització ha anomenat aquest càlcul «morts en excés», és a dir, la diferència entre les morts en aquest període de dos anys i les esperades sense pandèmia.