Els dos operaris donats per desapareguts després de l’explosió registrada ahir a l’edifici del número 35 del carrer del General Pardiñas, al districte de Salamanca de Madrid, van ser trobats sense vida entre els enderrocs en un soterrani de la finca. A més, l’explosió, que va tenir lloc poc després de la una del migdia, va deixar una vintena de ferits.

L’alcalde de la capital de l’Estat, José Luís Martínez-Almeida va confirmar que els cadàvers de dos homes de 27 i 21 anys -un espanyol i un altre hondureny- van ser localitzats pels Bombers a les cinc de la tarda. Una psicòloga del Samur-Protecció Civil va acompanyar els familiars de tots dos treballadors quan van rebre la notícia. Els bombers han accedit al soterrani a través de «un dels patis de l’edifici on han caigut tones d’enderrocs», va precisar l’alcalde. «Ha estat una explosió de tal magnitud que no han patit. Ha estat immediata la defunció d’aquestes dues persones», va comentar l’alcalde. Pel que sembla, va detallar, els dos operaris estaven treballant en l’edifici sinistrat i els seus companys que van poder sortir de l’immoble després de l’explosió van donar la pista d’on podien ser trobats.

Martínez-Almeida va dir que, moments abans de l’explosió, els treballadors havien percebut «l’olor» de gas degut a la fuita que, aparentment, va produir l’explosió, per la qual cosa havien baixat a un pati per «intentar tancar la clau».

Ahir al vespre, la prioritat fonamental dels bombers, va avançar l’alcalde, és «apuntalar l’edifici» perquè no hi hagi risc estructural, i ha assenyalat que s’han desallotjat també els edificis del costat per recomanació dels serveis tècnics municipals, amb l’objectiu de poder estudiar la situació per «precaució». La hipòtesi principal amb la qual es treballa és una fuita de gas, van indicar fonts d’Emergències Madrid.

En tractar-se d’un accident laboral la recerca la duu a terme la Unitat de Policia Judicial de Policia Municipal de Madrid.

El col·legi La nostra Senyora de Loreto, que està just al costat d’on va tenir lloc l’explosió, no es va veure afectat encara que els nens que eren al pati es van espantar pel soroll i les pedres que van caure al pati. L’esclat va provocar nombrosos danys en vehicles estacionats i en el mobiliari urbà que hi havia als voltants. Els bombers van ordenar el desallotjament d’un dels edificis colindants, el número 33, per revisar-ne l’estructura i comprovar les seves condicions de seguretat.