El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es va oferir ahir com l’alternativa que garanteix estabilitat política i econòmica a Espanya enfront de la «política il·lusòria» del Govern central de Pedro Sánchez i les dissensions internes a l’Executiu. Feijóo va llançar aquest missatge a les jornades anuals del Cercle d’Economia que se celebren a Barcelona davant desenes d’empresaris que van escoltar les seves receptes polítiques i econòmiques i la seva aposta per superar el conflicte entre Catalunya i Espanya. El president del PP va vincular política i economia i va lamentar que hi hagi governs com el de Sánchez que considerin les qüestions econòmiques com «un enfarfec, un truc dels poders ocults per impedir la realització de les seves aventures». Amb ironia, va considerar que intenten «recrear el paradís terrenal que descriuen les Sagrades Escriptures on l’abundància no coneix límits i qualsevol desig pot ser realitzat». Enfront d’això, ha posat l’accent que els recursos són limitats i l’economia i la política han d’anar de la mà.