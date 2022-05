El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Pere Aragonès, van acordar ahir mantenir pròximament una reunió per abordar la polèmica provocada per l’espionatge a dirigents independentistes i, entre ells, el màxim responsable del Govern.

Sánchez i Aragonès van coincidir a Barcelona a la clausura de les jornades anuals del Cercle d’Economia i van mantenir una conversa en què el president català el va instar a un cara a cara davant una situació que, segons fonts de la Generalitat, li va traslladar que és «molt greu». El cap de l’Executiu va acceptar aquesta trobada, segons va informar la Moncloa, perquè considera que cal resoldre la situació i cal pensar en els ciutadans catalans. La xerrada entre tots dos, de dos minuts i mig i dempeus, va tenir lloc a l’arribada de Sánchez a l’entrada de l’hotel on s’han celebrat les jornades del Cercle.

Aragonès s’esperava amb la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez; el titular de Cultura i Esport, Miquel Iceta; la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay; el tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona Albert Batlle; i el president del Cercle d’Economia, Javier Faus. El president del Govern espanyol va saludar primer el cap del Govern i després la resta, i en acabar les salutacions es va dirigir de nou al lloc on era Aragonès i va conversar amb ell mentre esperaven l’arribada a aquest punt d’Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea. El Cercle li havia atorgat el premi a la Construcció Europea, que es va lliurar immediatament abans que Sánchez clausurés les jornades.

Aragonès hi va acudir per la presència de la presidenta de la Comissió i es va quedar al seu costat a escoltar el discurs del president de l’Executiu, encara que no el va aplaudir en finalitzar, com sí que van fer la resta d’assistents. Va ser mentre esperaven Von der Leyen quan Aragonès va exposar a Sánchez que la situació provocada per l’espionatge és molt greu i que cal que es vegin de forma «urgent» per tractar aquest assumpte. El president del Govern central va respondre afirmativament a aquesta petició, d’acord, segons les fonts del Govern espanyol, amb la seva aposta pel diàleg a la qual es va referir en la seva intervenció en la clausura del Cercle. En aquest discurs no va parlar explícitament de la polèmica per l’espionatge, però va començar expressant el seu «profund respecte» per Catalunya, la seva societat i les seves institucions i va garantir la seva «ferma voluntat de continuar avançant en el diàleg, la negociació i l’acord». «No hi ha propòsit més noble ni meta que valgui més la pena per a qualsevol responsable polític, cregui en el que cregui i representi la ideologia que representi, que construir convivència per als nostres ciutadans», va afegir.

Sánchez va recalcar que aquesta és la seva convicció i per ella seguirà treballant mentre sigui president del Govern espanyol. La seva intenció, segons va assegurar, és mantenir el full de ruta previst fins a esgotar la legislatura i, malgrat «turbulències» que es va mostrar convençut que passaran i que va dir que l’Executiu no està disposat a alimentar.

No hi va haver oportunitat en aquestes jornades de preguntar directament a Sánchez pel cas de l’espionatge, ja que a diferència del que és habitual, només va pronunciar el seu discurs i no hi va haver les preguntes posteriors que s’havien fet tots els anys per part del director del Cercle sobre qüestions d’actualitat política i econòmica.

La coincidència de Sánchez i Aragonès a Barcelona va tenir lloc l’endemà que es desvelés a la Comissió de secrets oficials del Congrés que el Centre Nacional d’Intel·ligència havia espiat entre els dirigents independentistes el president català. Un fet que el va portar a reclamar de forma immediata una reunió amb Sánchez i reiterar les seves sol·licituds en aquest sentit fetes en dies anteriors.

En una entrevista a Catalunya Ràdio abans de la seva trobada amb Sánchez, Aragonès havia afirmat que la confiança amb el Govern central «està trencada, està a zero» i que si el president vol reconstruir-la «és imprescindible actuar amb transparència i assumir responsabilitats».