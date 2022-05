El president d'Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha demanat disculpes per haver qualificat de «ximples» els clients del mercat regulat de la llum.

«El 80% dels espanyols està pagant menys per l'electricitat que el 2018 perquè han baixat els impostos. Només els ximples que segueixen amb la tarifa regulada del govern paguen més», va assegurar Galán en una conversa distesa en la presentació de la gigaplanta de bateries de Volkswagen a Sagunt (València).

Unes declaracions del president d'Iberdrola que han generat rebuig dins el mateix executiu espanyol. La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, va retreure a Galán «la falta d’empatia, la lleugeresa i el to» d’aquestes afirmacions «davant d’un assumpte tant important per a moltes famílies, per a l’economia espanyola i per al govern».

«Ignacio Galán vol demanar sinceres disculpes en el cas que algú s'hagués sentit ofès per unes frases expressades de forma col·loquial, que no tractaven de ferir ningú, i manifesta el seu màxim respecte per tots els consumidors», va piular el compte oficial d’Iberdrola per mirar de rebaixar la polèmica.