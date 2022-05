El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, va alertar del «risc de paràlisi» en la defensa del català i de quedar «atrapats» en la resistència. Un fet que podria portar a perdre la batalla.

Ho va afirmar durant la cloenda de les Jornades de llengua, propostes de futur per al català i que va comptar amb la participació d’experts i més d’un centenar d’assistents.

Aquest acte ha servit per recollir unes conclusions i diferents diagnosis amb la idea d’avançar cap a un «nou gran acord en la història social» del català. Un contingut que es presentarà properament a les diferents seus de l’entitat pel territori.

Les jornades, que es van celebrar aquest divendres i dissabte a l’Edifici Balmes de la UPF de Barcelona, tenien com a objectiu determinar la situació del català en diferents àmbits on la llengua hi té un paper fonamental, com ara l’educació i el lleure, la migració i l’empresa, entre d’altres.