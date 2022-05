La viceprimera ministra d’Ucraïna, Irina Vereixtxuk, va anunciar ahir que s’ha acabat l’evacuació de «totes les dones, nens i ancians» de la planta metal·lúrgica de Mariúpol, que s’havia convertit en refugi de civils. «Aquesta part de l’operació humanitària Mariúpol s’ha acabat», assegurava la dirigent ucraïnesa. Aquesta mateixa setmana ja havien aconseguit sortir de les instal·lacions diverses desenes de civils, que van ser transportats en autobusos fins a una zona controlada pels ucraïnesos.

La planta Azovstal s’ha convertit en l’últim reducte de la resistència davant de l’exèrcit rus, que ja domina pràcticament tota la ciutat després de setmanes d’un cru setge per terra i mar. El Kremlin s’havia compromès a no atacar directament Azovstal, però finalment l’exèrcit rus l’ha seguit bombardejant tot i les crides internacionals a aturar les hostilitats per permetre evacuar dels civils que hi havia.