La Generalitat de Catalunya no descarta presentar una candidatura en solitari del Pirineu català per acollir els Jocs Olímpics d’hivern del 2030, si el govern d’Aragó finalment no se suma al projecte.

En declaracions a RAC1, la consellera de la Presidència, la santpedorenca Laura Vilagrà, explicava que la proposta de la Generalitat segueix sent una «candidatura col·laborativa» amb Aragó, perquè «té avantatges», però si el govern aragonès continua posant «tantes pegues», Catalunya podria «presentar candidatura». «Ens hem guanyat la plaça per a poder-hi optar. Ningú té dret a espatllar-ho», va subratllar Vilagrà, que va evitar «avançar esdeveniments» perquè abans vol esgotar les opcions de presentar una candidatura conjunta amb Aragó. Segons Vilagrà, Catalunya es «mereix poder presentar la candidatura olímpica» i sempre ha «plantejat la col·laboració amb altres territoris», per la qual cosa encara espera que «tothom sigui responsable i treballi en positiu». Hores després de les declaracions de Vilagrà, Aragó va avançar que tampoc descarta presentar una candidatura en solitari si Catalunya no accepta fer-ne una de conjunta «en igualtat de condicions» entre les dues comunitats autònomes quant al repartiment i distribució de proves. L’Executiu autonòmic reitera el seu rebuig a la nova proposta de repartiment de proves del COE, que preveu fer tres proves a Aragó i nou a Catalunya. Vilagrà, partidària de la sortida de la directora del CNI «si és la responsable» de l’espionatge La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, es va mostrar ahir partidària que el Govern espanyol prepari la sortida de la directora del CNI, Paz Esteban, «si és la responsable» de l’espionatge». En declaracions d’ahir, també a RAC1, Vilagrà va posar en dubte, però, que Esteban en fos la responsable última. Va assegurar que el govern no té cap informació al respecte i va insistir a reclamar explicacions pel Catalangate. «Volem que se sàpiga tot», va recalcar, i va instar a «no emparar-se en una llei franquista» de protecció de secrets oficials que «ho permet tot». Vilagrà, que va reiterar que cal assumir de responsabilitats i canviar l’Estat «en profunditat», va reclamar que la conversa que han de mantenir el president del Govern, Pedro Sánchez, i Aragonès es produeixi «com més aviat millor».