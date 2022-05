La secretària general d’ERC, Marta Rovira, considera que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, no pot «sacrificar» el moviment independentista quan tingui data per al seu judici en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per la seva etapa al front de la Institució dels Lletres Catalans (ILC), demanant suport per no ser suspesa del càrrec. «Cal preservar el projecte col·lectiu i no exigir suport a cegues en nom de la repressió», va explicar en una entrevista amb ACN, en la qual va apuntar que si tot el sobiranisme assumís l’«extraordinarietat» de la situació, «no hi hauria deslleialtat».

Borràs té un procés judicial obert per un delicte continuat de prevaricació, frau administratiu, falsedat en document mercantil i malversació per afavorir presumptament a un amic, Isaïes Herrero, amb qui, segons el jutge, va acordar, entre el 2013 i el 2017, el fraccionament de 18 contractes menors. La dirigent d’Esquerra ha insistit que és «molt millor» que s’aclareixin els fets davant els tribunals «tranquil·lament» i que, «si no ha passat res, [Borràs] ja tornarà» si no és culpable. Així, ha asseverat que si fos ella la imputada o algú del seu partit demanaria a aquesta persona que s’apartés fins que s’aclarissin els fets: «El moviment independentista no ha de carregar determinades coses sobre un projecte que és clarament col·lectiu, que s’ha de preservar».