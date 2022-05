La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va obrir la porta ahir a una reforma dels tractats de la Unió Europea (UE). «Sempre estaré al costat dels que volen reformar la UE perquè funcioni millor», va dir Von der Leyen en l’acte de cloenda de la Conferència sobre el Futur d’Europa (Cofoe), coincidint amb el Dia d’Europa. Von der Leyen va respondre així a les conclusions de la Cofoe, algunes de les quals requereixen de canvis en els tractats per implementar-se, com per exemple la fi de la unanimitat per prendre decisions al Consell. La presidenta de l’executiu comunitari es va mostrar partidària d’aquesta iniciativa. «La unanimitat en qüestions clau ha deixat de tenir sentit si volem avançar ràpidament», va dir. El president francès, Emmanuel Macron, en representació de la presidència de torn del Consell, també es va mostrar favorable a una «reforma institucional» de la UE i va demanar començar el debat ja al juny. Per a Macron, cal avançar cap a una «major simplicitat» en el procés de decisió i cap a la «generalització» de les votacions per majoria qualificada, cosa que permet superar els vetos. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, va dir que la UE ha de desplegar tot el seu «potencial» i va subratllar l’aposta de la cambra per revisar els tractats europeus.