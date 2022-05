La jutge que investiga el desviament de fons a la promoció exterior del procés ha remès sengles comissions rogatòries a Brussel·les i Escòcia per interrogar els autors d’un estudi acadèmic sobre l’autodeterminació que el 2016 va rebre una subvenció directa del Diplocat.

Segons fonts jurídiques, la titular del jutjat d’instrucció número 18 de Barcelona ha acordat noves diligències amb la finalitat d’esbrinar si estava justificat que el Diplocat concedís aquestes subvencions sense concurrència pública, que sumaven 196.000 euros, per al citat estudi sobre l’autodeterminació en el marc de la Unió Europea. Aquestes subvencions directes s’atribueixen a l’exsecretari general del Diplocat Albert Royo, a qui la jutge investiga, juntament amb una desena de càrrecs del Govern -entre ells l’exconseller Raül Romeva-, per presumptament malversar gairebé un milió d’euros per internacionalitzar el procés mitjançant contractes i subvencions atorgats a dit i arbitraris. L’estudi acadèmic sota sospita va ser un encàrrec de Royo a l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) sobre l’estatus que podria tenir a la UE una regió que s’independitzés d’un estat membre. L’IBEI, sosté la jutge, va proposar l’abril de 2016 dur a terme l’estudi amb dos centres amb seu a Lovaina i Edimburg, pel que va presentar davant el Diplocat una sol·licitud de subvenció que ascendia a 196.920 euros.