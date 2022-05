La presidenta del Parlament, Laura Borràs, es convertirà en la nova cap visible de JxCat després del congrés que celebrarà el partit el 4 de juny, en assumir el càrrec de presidenta que deixarà vacant Carles Puigdemont, en una direcció en la qual controlarà llocs clau i conviurà amb Jordi Turull.

A poques hores que, a les 16.00 hores, vencés el termini per presentar precandidatures a la direcció de JxCat, Borràs i Turull van anunciar un acord per presentar una llista conjunta, que evita un xoc de trens congressual entre els dos principals sectors del partit.

Inicialment, Turull -exconseller amb Puigdemont i referència del sector procedent de l’antiga Convergència- pretenia agafar les regnes de JxCat des de la secretaria general i concedir a Borràs -cara visible de l’ala més unilateralista i sense passat a CDC- un rol representatiu però no executiu com a presidenta, però l’acord final aporta sorpreses. Borràs assumirà la presidència, però el càrrec es veurà reforçat amb una modificació dels estatuts per afegir-li funcions executives, que compartirà amb el secretari general, càrrec que assumirà Turull en substitució de Jordi Sànchez. «Treballarem conjuntament», va assegurar Turull en roda de premsa, al costat de Borràs, per presentar la seva candidatura unitària.

En la negociació in extremis per aconseguir un acord i evitar un duel de candidatures al congrés que hauria posat en perill la unitat del partit, Borràs ha aconseguit a més situar en posicions clau perfils afins. Dues de les quatre vicepresidències quedaran en mans de Francesc de Dalmases i Aurora Madaula, persones de la màxima confiança de Borràs, mentre que Anna Erra -propera a Turull- i Josep Rius -proper a Puigdemont- conservaran les altres dues places. Però potser la sorpresa més rellevant és qui assumirà la secretaria d’organització, un lloc clau per controlar l’aparell del partit: David Torrents, cap de files de JxCat a l’Ajuntament de Badalona, membre dels Mossos en excedència i proper a Borràs.

A més de Teresa Pallarès, que continua com a secretària de finances, la direcció executiva constarà de 20 membres més, entre els quals Borràs podrà comptar amb més fidels, com Jaume Alonso-Cuevillas, Cristina Casol, Ester Vallès o Salvador Vergés. També hi haurà persones properes a Turull, com la consellera Violant Cervera, el fins ara secretari d’organització, el sallentí David Saldoni, o la portaveu de JxCat al Congrés, Míriam Nogueras, a més de l’exconseller Damià Calvet.

A la llista de candidats a la direcció hi ha altres noms que van signar també un manifest promogut pel sector que defensava concedir a Turull la secretaria general -davant el malestar de l’entorn de Borràs-, com Joan Canadell, Jordi Fàbrega, Glòria Freixa, Marta Madrenas o Mònica Sales. El fins ara secretari general, Jordi Sànchez, no serà a la direcció, però hi haurà perfils propers, com el conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, o Antoni Morral. També seran a la direcció l’exconseller Miquel Sàmper, Aleix Sarri, Montserrat Girbau i Montserrat Caupena, mentre que en desapareixen Elsa Artadi -que s’ha retirat de la política-, el president del grup al Parlament, Albert Batet, els diputats Quim Jubert i Irene Negre, Josep Andreu, Francesc Colomé i Marcel Padrós, a més de Puigdemont i Sànchez.