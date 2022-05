El Govern manté el pols davant l’ultimàtum del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè en 15 dies apliqui la sentència que obliga a impartir un 25% de les classes en castellà en tots els centres educatius catalans. Ahir va anunciar que a partir del curs que ve hi haurà «més català del que hi ha hagut en els últims anys» a les escoles. «Es farà més català després de la sentència que abans d’aquest atac. Posarem tots els esforços a incrementar l’ús del català en tots els àmbits de l’escola», va assegurar la portaveu Patrícia Plaja en la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Consell Esecutiu.

Com s’aconseguirà això? Plaja va explicar que la Generalitat està ja treballant en un «pla de xoc» per incrementar l’ús del català en tots els àmbits dels centres educatius i reforçar així el model d’escola catalana. Aquest pla contemplarà accions d’impuls de l’ús del català no sols a les aules, sinó en altres espais de l’àmbit escolar com el pati o el menjador, a través de l’oci o de grups de conversa.

I és que, polèmiques judicials al marge, els últims informes de què disposa el Govern sobre la salut de la llengua catalana als centres educatius han posat en evidència el descens de l’ús que els estudiants fan del català fora de l’aula, és a dir quan surten al pati o quan fan treballs o interactuen en grup al marge del professor. Un d’aquests estudis, realitzat pel Consell Superior d’Avaluació en els cursos 2006, 2013 i 2021 a alumnes de quart de l’ESO, assenyalava que el percentatge d’alumnes que usen sempre o gairebé sempre el català en activitats de grup ha passat del 67,8% en 2006 al 21,4% en 2021. I els alumnes que es dirigeixen al professor en català a l’aula sempre o gairebé sempre ha caigut del 56% al 39,4%.

El Govern va insistir a transmetre un missatge als directors de centres i professors perquè tinguin «tota la tranquil·litat». Plaja els va instar a «continuar fent la seva feina» com fins ara i va assegurar que se’ls donaran els instruments necessaris i indicacions clares perquè puguin treballar amb llibertat, «amb la tranquil·litat que és el Departament d’Educació el responsable jurídic d’assumir la responsabilitat última» .

A nivell jurídic, el Govern presentarà un recurs contra la interlocutòria del TSJC (té cinc dies per fer-ho) i, després «esgotarà totes les vies jurídiques possibles per frenar aquest atac contra el català a les escoles», segons Plaja. En definitiva, recursos que aniran retardant el compliment de la resolutòria del tribunal i podrien impedir que s’apliqui la sentència aquest curs, tenint en compte que falta poc més d’un mes perquè acabin les classes.

Ahir es va posicionar el Ministeri d’Educació, al qual la resolutòria insta a vetllar pel compliment de la sentència. La ministra Pilar Alegría va assegurar que el Govern, a través de l’Alta Inspecció, col·laborarà «dins del marc de les competències i la jurisprudència» per controlar que es compleixi la sentència.