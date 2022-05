Podem, que exerceix l’acusació popular en el cas de les mascaretes, ha sol·licitat al jutge que s’aportin a la causa els correus entre els empresaris investigats i l’Ajuntament de Madrid, per comprovar si realment van contactar mitjançant un correu genèric per a l’aportació de material sanitari.

L’escrit es va registrar ahir després de la declaració de dilluns al jutjat de la presidenta de la universitat americana CIS, María de la Cebosa, qui va explicar que el cosí de l’alcalde de Madrid, Carlos Martínez-Almeida, li havia donat permís perquè ella donés el seu telèfon a un empresari perquè aquest es posés en contacte amb l’Ajuntament per oferir material sanitari, però ella no li va especificar que era Luis Medina. El jutge també va prendre declaració dilluns als directors de les dues sucursals bancàries on els dos empresaris investigats, Luis Medina i Alberto Luceño, van ingressar els 6,6 milions d’euros que suposadament es van embutxacar com a comissions de tres contractes amb el consistori.

Podem va sol·licitar ahir que es demani a l’Ajuntament que informe sobre «si el 2020 existia un correu electrònic general destinat a rebre les proposicions d’aportació de material sanitari, i en cas afirmatiu, s’especifiqui l’adreça concreta, i la manera com es va publicitar».