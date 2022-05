Tres joves van ser detinguts dilluna a la matinada per la seva presumpta implicació en una agressió sexual a una dona a La Malagueta (Màlaga). Segons fonts policials, els agents d’una radiopatrulla de la Policia Nacional van sorprendre un dels homes consumant la violació a la platja i van comprovar com un altre dels implicats s’estava preparant. La trucada a la policia d’una testimoni que va anar explicant per telèfon com els tres implicats se l’emportaven a una zona apartada de la platja i la llançaven a la sorra va ser crucial per evitar la violació grupal. Als arrestats també els atribueixen un delicte de robatori amb violència i intimidació, ja que s’haurien apoderat de la bossa de la víctima, que es trobava en estat d’embriaguesa.

Els fets van tenir lloc cap a les 4 de la matinada. Les fonts van explicar que la jove havia sortit de marxa amb uns amics i que, després de quedar-se sola en una discoteca de La Malagueta, va conèixer un noi amb qui va acabar sortint a fer una passejada. Els tres joves van ser detinguts i la dona a ser traslladada a l’Hospital Materno-Infantil.