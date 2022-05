L’any passat es van denunciar 85 milions d’imatges i vídeos d’abusos sexuals a menors a tot el món encara que hi ha molts més que es queden sense denunciar i que continuen compartint-se a una escala massiva en la xarxa. Un problema que s’ha vist agreujat durant la pandèmia de covid-19 i al qual la Comissió Europea proposa posar límit amb nova legislació que obligarà els operadors d’internet a detectar, notificar, eliminar i denunciar el material d’abús sexual infantil dels seus serveis. El pla també inclou la creació d’un nou centre europeu sobre abús infantil que tindrà la seva seu a l’agència Europol i que donarà cobertura als governs europeus. Actualment, alguns proveïdors utilitzen voluntàriament la tecnologia per detectar, denunciar i eliminar el material d’abús sexual infantil en els seus serveis. Les mesures adoptades, no obstant això, varien molt i la situació és insuficient a ulls de Brussel·les. «Es necessiten normes clares, amb condicions i salvaguardes sòlides», adverteix la Comissió Europea en la seva proposta. «És una necessitat urgent per evitar que es comparteixin imatges i vídeos d’abusos sexuals a menors, la qual cosa torna a traumatitzar a les víctimes sovint anys després que els abusos sexuals hagin acabat», diu la comissària d’interior, Ylva Johansson.