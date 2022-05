Els atacs russos a l’est d’Ucraïna, especialment a la regió de Lugansk, van obligar ahir Kíiv a tallar un terç del trànsit de gas rus cap a Europa, mentre que a la regió de Donetsk les autoritats advertien del risc de mort de milers de ciutadans a Mariúpol a finals d’any.

El sotscap del Departament Principal d’Operacions de l’Estat Major General d’Ucraïna, el general de brigada Aleksey Grómov, va assenyalar que les forces ucraïneses han frenat una ofensiva a gran escala dels russos a la regió de Khàrkiv i Izíum, on fa poc les tropes de Kíiv van destruir un comandament rus. L’Estat Major va anunciar dimarts l’alliberament de localitats al nord i nord-est de la ciutat de Khàrkiv. Segons va indicar ahir l’Institut per a l’Estudi de la Guerra (ISW, en anglès), amb seu als EUA, «l’ofensiva militar ucraïnesa probablement va arribar a 10 quilòmetres de la frontera de Rússia». Segons Grómov, ara Rússia ja no està en manera ofensiva sinó defensiva en aquests punts i transfereix les seves forces cap a Lugansk.

Al seu torn, Rússia va afirmar dimarts haver arribat a la frontera administrativa controlada per Kíiv a la regió de Lugansk després d’haver agafat el control de la localitat de Popasna, encara que el governador del territori, Serhiy Gaidai, va qualificar aquesta afirmació de «fantasia». El representant ucraïnès va assenyalar que actualment és impossible evacuar els 40.000 ciutadans que hi ha al territori sota control d’Ucraïna. Els residents s’han quedat «sense electricitat, aigua, gas o comunicació mòbil» pels constants atacs russos.

L’operadora dels sistemes de gas d’Ucraïna, GTSOU, va haver de tallar per «força major» el trànsit de gas rus a Europa a través del punt de mesurament de Sokhranivka i l’estació de compressió Novopskov, en territori ocupat de Lugansk. A través de Novopskov es transportaven cada diafins a 32,6 milions de metres cúbics del combustible rus a Europa, gairebé un terç del total. Ucraïna va confirmar, amb tot, que pot traspassar el trànsit de gas al punt de mesurament de Sudzha en un volum de 72 milions de metres cúbics diaris.