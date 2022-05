El Consell de Ministres aprovarà previsiblement dimarts que ve la futura llei de l’avortament, que garantirà la interrupció voluntària de l’embaràs a la sanitat pública i posa fi a l’exigència del consentiment patern per a les noies de 16 i 17 anys.

Fonts del Ministeri d’Igualtat van confirmar a Efe que el text es troba en l’última fase de la negociació i la idea és que el Consell hi doni el vistiplau dimarts que ve, una informació que va avançar la Cadena Ser.

El text fa mesos que es negocia i la intenció del ministeri d’Irene Montero és que estigués llest a finals d’any, i és que inclou diverses mesures que també impliquen altres ministeris, com el de Sanitat, Justícia i Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Quan encara s’han de conèixer els últims detalls del text final, la ministra i altres representants del Ministeri han anat desgranant aquests mesos algunes de les mesures que volen incorporar a la llei, com considerar com una mena de violència els ventres de lloguer. I la llei posarà fi a la necessitat que les noies de 16 i 17 anys necessitin el permís patern per avortar, un requisit que el 2015 va incloure el PP a la llei del 2010 del govern de José Luis Rodríguez Zapatero.