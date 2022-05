Finlàndia ja no és un país no alineat. Davant la mirada estupefacta de Rússia, el president i la primera ministra es van pronunciar ahir a favor de l’ingrés del país nòrdic a l’OTAN. Aquest posicionament del Govern socialdemòcrata és un requisit indispensable per continuar amb el procés d’adhesió que, segons la presidència del país, serà anunciat oficialment diumenge. Suècia ho observa de prop ja que, si no hi ha contratemps, acompanyarà el país germà en l’entrada a l’Aliança Atlàntica. El Kremlin va reaccionar immediatament a l’«amenaça» i va advertir que es veurà obligada a adoptar «mesures de resposta tant tècnico-militars com d’una altra classe amb la finalitat de contrarestar les amenaces que han sorgit per a la seva seguretat nacional», tal com reflectia un comunicat del Ministeri d’Exteriors rus.

La invasió russa d’Ucraïna, iniciada el 24 de febrer, va fer saltar per l’aire la històrica neutralitat dels dos països nòrdics, atemorits per la possibilitat que el gegant rus, amb el qual comparteixen fronteres, pogués iniciar un atac militar, a l’estil del que ha dut a terme en territori ucraïnès. «Ser membre de l’OTAN reforçaria la seguretat de Finlàndia. Com un dels seus membres, Finlàndia reforçaria també l’Aliança en el seu conjunt. Finlàndia ha de ser candidata a l’adhesió sense demora», van subscriure en un comunicat comú el president, Sauli Niinisto, i la primera ministra, Sanna Marin. Encara que previsible, tots dos mandataris havien mantingut la seva postura fora del debat públic per no influir en els seus conciutadans. «Hem necessitat temps perquè el Parlament i tota la societat estableixin les seves posicions sobre aquest tema. També per establir estrets contactes internacionals amb l’OTAN i els seus països membres, així com amb Suècia. Hem volgut donar a la discussió l’espai que requeria», van assenyalar. L’adhesió a l’OTAN ja era un tema damunt de la taula a Finlàndia i Suècia des de feia molts anys i la guerra d’Ucraïna ha elevat la prioritat. Després de les reiterades amenaces de Rússia si decidien unir-se al bloc atlàntic, el president finès va recalcar que la decisió no va «contra ningú», en clara referència a Moscou. «Si volem maximitzar la nostra seguretat, significa maximitzar la defensa del nostre país», va explicar Niinisto durant una roda de premsa, en què va afegir que «ningú pot ofendre’s si algú vol defensar-se». El mandatari va denunciar que Rússia ha decidit intentar treure el poder de decisió a Finlàndia en la seva pròpia defensa exigint que l’Aliança Atlàntica no s’expandeixi més cap a l’est. «Si decidim unir-nos-hi, una possible resposta podria ser que vostè ho va provocar. Miri’s al mirall (Putin)», va dir Niinisto . Els dos països nòrdics porten cooperant amb l’OTAN des del 1994 en el marc de l’Associació per a la Pau. Participen en entrenaments i exercicis conjunts i ja han contribuït a algunes operacions de l’OTAN a l’Afganistan i als Balcans. Hèlsinki i Estocolm també aportarien importants capacitats militars. Finlàndia només té 12.000 soldats professionals al seu Exèrcit. Però entrena més de 20.000 reclutes l’any i pot comptar amb un exèrcit de guerra de 280.000 soldats amb capacitat de combat, i 600.000 reservistes més, una força excepcional per a una nació europea. L’Exèrcit suec compta amb uns 50.000 soldats. El servei militar obligatori, abolit el 2010, es va reintroduir parcialment el 2017. I encara que Suècia ha desinvertit molt en defensa en els últims 30 anys, el 2020 va començar a corregir la tendència després de l’annexió russa de Crimea el 2014. Gazprom talla el gas a Europa per Polònia El gegant gasístic rus Gazprom va tallar el subministrament de gas a Europa pel gasoducte Yamal, a Polònia, després que Rússia imposés sancions contra la propietària polonesa d’aquest tram, Europol GAZ, segons va informar ahir la companyia en un comunicat. La gasística russa va afegir al seu compte de Telegram que «s’ha imposat una prohibició de transaccions i pagaments a favor de persones subjectes a sancions, cosa que significa en particular per a Gazprom una prohibició de l’ús del gasoducte propietat d’Europol GAZ per transportar gas rus a través de Polònia». El gasoducte transnacional Yamal-Europa travessa el territori de quatre països: Rússia, Bielorússia, Polònia i Alemanya. La seva capacitat és de 32.900 milions de metres cúbics de gas l’any. Recentment, aquesta ruta per al transport de gas a Europa gairebé no s’ha utilitzat per la falta de sol·licituds dels consumidors europeus. Gazprom ja va suspendre a finals d’abril «per complet» el gas a Polònia i Bulgària per negar-se a pagar els subministraments en rubles.