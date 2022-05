El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va avançar ahir que, «segurament», la propera tardor es començarà a vacunar amb la quarta vacuna de la covid-19 als més grans de 80 anys a Catalunya.

En una entrevista a RTVE, Argimon va explicar que «segurament, encara no està decidit, la quarta dosi la posarem a les persones majors de 80 anys a la tardor. En principi, començaríem per aquesta edat». També va explicar que la vacuna de l’empresa farmacèutica catalana Hipra «està en una molt bona situació i posició» per superar la fase d’avaluació de l’Agència Europea del Medicament i que es podria aplicar d’aquí un any, si tot va bé. El conseller va destacar que la farmacèutica, líder mundial en vacunació animal, pot assumir tot el procés, des del disseny de la vacuna fins a la fabricació i la distribució.

Argimon va alertar que la pandèmia de la covid-19 «ens ha donat una treva» i ha apostat per anar cap a «una normalització de la nostra vida», encara que va destacar que «molt probablement vindrà un repunt». Respecte al certificat covid per viatjar va considerar que «no té cap sentit» després de la retirada de les mascaretes en interiors i va criticar, encara que amb matisos, que es mantingui aquesta mesura en els vols a Espanya. «La mascareta en vols europeus, que són poques hores, és el mateix que al transport públic. Sóc partidari de la mascareta, però no del certificat digital covid. Si Europa ja ha retirat la mascareta, no faria diferències» entre països, per no confondre els ciutadans. El conseller reconeix que algunes de les mesures restrictives preses durant aquests dos anys de pandèmia, com el toc de queda, «no han tingut sentit» i que s’han afectat «drets i llibertats».

Mentrestant, els contagis de SARS-CoV-2 , més de 2.000 diaris, els ingressos hospitalaris i les defuncions per covid, més de set cada dia, continuen creixent a Catalunya, encara que l’ocupació de les UCI segueix sent la més baixa de tota l’epidèmia.