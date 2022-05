Les set principals economies del món van anunciar ahir la seva intenció de continuar amb el suport econòmic i armamentístic a Ucraïna en el que Alemanya va qualificar d’un «poderós senyal d’unitat» per aprofundir en l’aïllament global de Rússia. «Mai des del final de la guerra freda, els membres del G-7 havíem afrontat un desafiament tan profund. Mai abans havíem romàs més units», va dir en un tuit la ministra d’Exteriors alemanya, Annalena Baerbock, l’amfitriona de la reunió que ahir reunia els cancellers del G-7 a la localitat de Wangels.

El paquet econòmic està previst que es debati la setmana que ve a la reunió dels ministres de Finances del G-7. Segons Der Spiegel, discutiran una ajuda de 30.000 milions d’euros. Aquesta suma se sumaria a 500 milions d’euros més per a suport militar de la UE, segons va anunciar en la trobada l’alt representant de política exterior i seguretat comuna, Josep Borrell. L’ajuda que debatrà el G-7 es dividirà en crèdits tous i en aportacions no retornables. Alemanya, presidenta de torn del grup, està impulsant el compromís però hi ha països, segons Der Spiegel, que encara hi són poc inclinats, sobretot quant a les quantitats no retornables.