El jutge del «cas mascaretes» ha rebutjat imputar la delegada d’Hisenda de l’Ajuntament de Madrid, Engracia Hidalgo, o l’alt càrrec municipal que va negociar els contractes investigats per suposada estafa amb els quals els dos empresaris imputats es van embutxacar 6,6 milions en comissions. El titular del Jutjat d’Instrucció número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha desestimat la petició formulada per Podemos, acusació popular, que volia investigar si la delegada d’Hisenda i Personal podia haver prevaricat en ser la responsable municipal que va signar el conveni amb l’empresa funerària per materialitzar els contractes de material sanitari investigats.

Un conveni que, segons el jutge, és «totalment aliè» a la recerca, sense que hi hagi proves que es van utilitzar aquest tipus de contractes per eludir el control dels pagaments anticipats. És més, adverteix que si prosperés aquesta imputació, hauria de fer el mateix amb tots els signants del conveni i que seria prospectiu. Tampoc veu motius el magistrat per imputar cap delicte a Elena Collado, coordinadora general de Pressupostos i Recursos Humans de l’ajuntament, a qui cita com a testimoni el 27 de maig.