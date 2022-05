Després del «no» de JxCat a reformar la Llei de Política Lingüística per respondre a la sentència que obliga a fer el 25% de classes en castellà, la pressió s’ha redirigit cap a ERC: els seus socis la volen sumar a una nova proposta, i PSC i comuns la constrenyen per treure endavant el pacte inicial.

Malgrat tenir totes les mirades damunt, el líder dels republicans, Oriol Junqueras, no va donar pistes ahir de quin serà el posicionament d’ERC i es va limitar a fer una crida a Junts a la «responsabilitat i generositat». En un esmorzar-col·loqui organitzat per Nueva Economía Fórum, l’exvicepresident català va carregar de nou contra JxCat per haver-se despenjat definitivament de l’acord que van signar el passat 24 de març amb PSC, ERC i En Comú Podem per impulsar una reforma legislativa que blindés el model d’escola catalana sense xocar amb resolucions judicials. «Sens dubte, el model educatiu és útil i fins i tot el podem millorar. És evident que la llengua ha de ser defensada. Si alguna llengua necessita especial protecció és el català. Lamentem molt que per raons partidistes i per que algú cregui que li convé la conflictivitat, decideixi desdir-se de la signatura i del que ha defensat sempre», va exposar.

En paral·lel, el portaveu de Junts, Josep Rius, va defensar la decisió del seu partit de retirar-se d’un acord que van congelar poc després de signar davant les crítiques que va suscitar, també dins de les files de JxCat. Rius va admetre que ERC, PSC i comuns disposen de «majoria parlamentària» per aprovar la modificació de la Llei de Política Lingüística del 1998, però confia poder sumar els republicans a la nova proposta que Junts traslladarà a Aragonès, «els propers dies».

Per la seva banda, el cap de l’oposició, el socialista Salvador Illa, i la líder parlamentària d’En Comú Podem, Jéssica Albiach, van coincidir amb ERC a criticar la «poca serietat» demostrada per JxCat en fer marxa enrere en el pacte signat. Illa va demanar a ERC que «aclareixi» si mantindrà la seva paraula o si, per contra, seguirà els passos del seu soci de Govern i subordinarà la protecció de la llengua als interessos partidistes. «Un partit sense paraula no és un partit de govern», ha subratllat Albiach, que ha urgit a «no perdre ni un minut més» per fer efectiva la reforma de la llei de política lingüística a fi de «blindar» la immersió lingüística enfront de sentències judicials. Albiach va insistir en celebrar un ple extraordinari la setmana que ve per aprovar la reforma de la llei al més aviat possible, ja que els vots de JxCat no són imprescindibles.

D’altra banda, el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, va anunciar que es personarà davant el TSJC com a part interessada en contra de la sentència que obliga les escoles a impartir almenys el 25% de les assignatures en castellà.