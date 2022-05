L’arxipèlag d’Åland, al mar Bàlticc entre Finlàndia i Suècia, pertany a Finlàndia, però gaudeix d’un estatus especial. Entre d’altres, aquest estatut pressuposa la neutralitat i no hi ha instal·lacions militars a l’arxipèlag. L’autogovern va ser adquirit fa cent anys pel territori, que va pertànyer a Suècia fins al 1809 i després a Rússia fins al 1917. Els habitants són suecs, membres de la minoria sueca a Finlàndia, L’arxipèlag té una gran autonomia i un escó garantit al Parlament finlandès. Juntament amb Finlàndia, pertany a la Unió Europea, però va obtenir el seu estatus especial quan Finlàndia es va adherir a la UE, inclosa la zona lliure d’impostos. Åland té 6.700 illes més grans de 2.500 metres quadrats, però només 40 illes estan habitades. La població és d’una mica més de 30.000 habitants. Les principals activitats econòmiques són la navegació, la banca i les assegurances, així com la tecnologia de la informació i el turisme.

Actualment hi ha entre 300 i 400 refugiats d’Ucraïna a l’arxipèlag, instal·lats en cases particulars.

Daniel Dahlén és el CEO del diari de l’arxipèlag, Ålandstidningen. Aquests dies ha estat a Bolzano- Bocen, al Tirol del Sud, a l’assemblea anual de Midas, l’associació europea de diaris en llengües minoritàries.

El president i el primer ministre de Finlàndia han anunciat que Finlàndia sol·licita l’adhesió a l’OTAN. Quina podria ser la reacció a les Illes Aland?

Com a territori neutral i desmilitaritzat, estem molt interessats a mantenir la desmilitarització fins i tot si Finlàndia entra a l’OTAN. Åland depèn de Finlàndia i això significa que no prenem decisions regionals sobre qüestions militars. Tenim un consolat rus a Åland i la seva principal tasca és assegurar-se que Finlàndia no militaritza Åland. Esperem que Åland es mantingui durant molt temps desmilitaritzada.

Ha participat el seu Govern regional en consultes sobre la decisió de sol·licitar l’adhesió de Finlàndia a l’OTAN?

La setmana passada vam publicar a l’Ålandstidningen un article sobre aquesta qüestió. El govern d’Åland va ser molt precís: va dir que Åland necessita un lloc a la delegació del Parlament on tindrà lloc aquest debat amb l’OTAN. Aland només està a favor de l’OTAN en cas que la desmilitarització sigui un actiu com ho és avui.

Esperava vostè aquesta decisió de Finlàndia?

Sí, absolutament. La majoria a favor de l’OTAN ha estat enorme en els últims mesos i després de tot el que ha passat des del 24 de febrer, les coses han canviat dràsticament. Amb 1.300 quilòmetres de frontera amb Rússia hem d’actuar en aquesta mena de situacions. I la gent sap el que va passar l’hivern del 1939 durant la guerra entre Rússia i Finlàndia. Encara és molt a prop en la memòria.

No obstant això, Finlàndia sempre ha mantingut la seva neutralitat.

SI. Històricament, tant Suècia com Finlàndia van ser neutrals perquè en cas contrari haurien estat en perill pel pacte de Varsòvia. La solució era la neutralitat. Però en el fons mai no hem estat neutrals perquè hi ha hagut una sòlida associació amb l’OTAN, encara que no s’hagi escrit en un paper.

Rússia va anunciar reaccions després de la decisió de Finlàndia. Tenen por?

No, personalment no tinc por, però crec que és un moment difícil i hem de romandre alerta.