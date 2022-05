Més de mil persones van sortir al carrer ahir al migdia per manifestar-se en contra de la gestió del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray. Els manifestants es van concentrar a les dotze a la plaça Universitat i van iniciar una marxa fins al parc de la Ciutadella. La protesta va aplegar els sindicats del sector –a excepció de la UGT, que no està d’acord amb eliminar les escoles concertades–, però també famílies i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans. La presidenta de l’aFFaC, Belén Tascón, va criticar que la conselleria els deixi al marge de l’organització de les extraescolars de setembre i va dir que «sense les famílies les escoles no funcionen». La marxa va aplegar 1.100 persones, segons la Guàrdia Urbana.